Missions

En intégrant l'Association Résonance en tant que accompagnant éducatif et social H/F pour l'EEAP Caroline Binder du pôle handicap vous êtes garant de l'accompagnement et de l'aide dans la vie quotidienne des usagers. Vous développez des actions éducatives permettant le développement et l'intégration des usagers. Vous contribuez également au développement et au bon fonctionnement de l'établissement en participant aux suivis des projets, aux différentes activités mis en place.

Vos principales missions seront les suivantes :

- Aider au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'usager

- Assurer le bien-être de la personne prise en charge

- Aider et accompagner la personne accueillie dans le développement de ses capacités de socialisation, d'autonomie

- Encadrer les activités d'animation et d'accompagnement

- Participer à l'élaboration du projet personnalisé dans une démarche partenariale et l'appliquer

- Veiller au maintien des liens familiaux et/ou sociaux

- Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie quotidienne

- Assurer l'entretien du cadre de vie de l'usager (rangement, hygiène )

- Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri-professionnelle en respectant le projet d'établissement

- Participer au dispositif institutionnel

Spécificité du poste

Les spécificités suivantes sont à prendre en compte pour le poste :

- Actions possibles hors de l'établissement

- Horaires internat

- Accompagnement d'enfants adolescents polyhandicapés

Profil recherché

De formation DE d'Accompagnant Educatif et Social, d'Aide Médico-psychologique ou d'Auxiliaire de puériculture vous disposez d'une première expérience réussie dans le domaine socio-éducatif qui vous a permis d'acquérir des connaissances pratiques. Vous avez des connaissances techniques qui vous permettent de mettre en ?uvre des activités éducatives et de vous adaptez aux différentes méthodologies de projets.

Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'observation. Reconnu(e) pour votre discrétion, vous appréciez le travail en équipe. Organisation, implication et patience sont autant de qualité qui vous permettront de tisser des relations professionnelles avec les usagers et l'équipe.

Cette offre vous intéresse ? N'hésitez pas à postuler, rejoignez notre établissement pour de nouveaux projets professionnels !

Le poste est à pourvoir en CDI, temps plein à compter du 29/08/2022 sur Logelbach.

« poste ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap »

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136ZLHG