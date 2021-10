Recrute des Accompagnant Educatif et Social - H/F dans le cadre de missions en intérim dans le secteur du paramédical et social dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Vous interviendrez auprès de différentes structures tels que les SSIAD, IME, Hôpital de jour, MAS, FAM, ACT, Hôpital, Clinique, Maison de retraite, EHPAD...

Ces missions vous permettront d'enrichir vos expériences et votre CV !

L'intérim peut également constituer un tremplin vers d'autres formes de contrat (CDD/CDI). N'hésitez pas à nous contacter au 07.57.44.08.04.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3021721