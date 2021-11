L'Association le Champ de la Croix recherche pour son IME sur le site des Allagouttes à Orbey un AES en CDD.

Missions :

- Accompagnement et aide individualisée aux personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne

- Accompagnement dans la relation à l'environnement et maintien de la vie sociale

- Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel

- Participation à la vie institutionnelle

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124FKVB