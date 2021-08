Agence d'intérim située en Alsace, MCM Mulhouse est spécialisée dans le recrutement des métiers de l'Industrie, du Bâtiment, de la Logistique, de la Maintenance et du Tertiaire. Nous proposons des offres d'emploi tout dans le département du Haut-Rhin.Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisés dans l'accompagnement de personnes adultes en situation de handicap psychique des Accompagnants Educatif et Social H/F. Vous aurez pour mission :- Accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne- Organiser et mettre en place des actions socio-éducatif, afin de favoriser l'autonomie et l'insertion sociale des résidents- Aider et accompagner les résidents à surmonter leurs difficultés- Assurer la permanence des lieux de vie de la résidence (démarches administratives, aide à la prise de traitement, accompagnement aux repas...)- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun. Les compétences nécessaires :- Savoir accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne- Analyser la situation et les besoins de la personne- Analyser le contexte de vie d'une personne- Capacité d'adaptation, prise de recul et travailler en équipe sont des qualités indispensable. Titulaire du diplôme d'Etat d'AES/AMP indispensable. Une première expérience est souhaitable.

