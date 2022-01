Vous accompagnerez des personnes âgées, dépendantes ou semi-dépendantes, atteintes d'infections aigües ou d'autres problèmes de santé gérontologiques, somatiques comme cognitifs : - Soutien pour les tâches de la vie quotidienne : Hygiène corporelle totale ou partielle, soins alimentaires, soins liés à l'élimination, au repos et sommeil, à la conscience et l'état d'éveil- Aide aux déplacements : Levers, couchers et transferts fauteuil-lit- Rangement des chambres et réfection des lits- Mise en place et organisation, selon les besoins individuels et collectifs, d'activités et projets occupationnels et ou thérapeutiquesVous anticiperez et surveillerez les problèmes médicaux ou psycho-sociaux, et transmettrez les observations aux intervenants concernés :- Mesure des capacités, physiques, sociales et relationnelles, et besoins du résident- Repérage des risques de dénutrition, déshydratation, cutanés et infectieuxVous aurez une mission d'information et d'écoute auprès du résident, et de son entourage, et de transmission, auprès du personnel médical et paramédical :- Soutien psycho-social, échanges avec le résident et rencontres avec la famille- Participation, avec l'ensemble des soignants, à l'élaboration et mise en uvre du projet de soins individualisé et personnaliséAlors, intéressé ?



Aptitude(s)



Vous êtes titulaire du DE d'Accompagnant ducatif et Social (DEAES), spécialité Accompagnement de la Vie en Structure Collective ? Vous savez prendre en compte les besoins des résidents et vous adapter aux personnes âgées ? Vous disposez d'une aisance relationnelle ? Vous êtes disponible, à l'écoute et patient ?Ce poste semble fait pour vous ! Envoyez-nous votre candidature !



Contrat : Intérim (28 01 2022 au 28 02 2022)

Localité : Mulhouse (68)

Métier : Accompagnant éducatif et social (h f)

Agence : Accompagnant éducatif et social (h f)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8583314