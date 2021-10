Accompagnateurs Encadrants H/F sur le secteur de Wintzenheim, Logelbach et Guebwiller.

Vos missions seront les suivantes :

- Accompagner les élèves à la cantine ou au périscolaire

- Accueil des élèves

- Participation aux différents services

- Encadrement



Les qualités recherchées pour cette mission sont le dynamisme, la bienveillance, le calme ainsi que le créativité.

Vos horaires de travail seront de 11h15 à 13h45 et de 15h30 à 18h30.

Le BAFA serait un plus. Salaire à définir selon profil. Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4315307