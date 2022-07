Sofitex Saint-Louis Experts recherche pour l'un de ses clients un acheteur H / F.



Poste à forte valeur ajoutée, vos principales missions seront les suivantes :



- Accompagner les clients internes dans la gestion des besoins d'achats (ingénierie, maintenance, production, laboratoire...)



- Manager le processus d'appel d'offre de l'identification du besoin jusqu'à la négociation finale et la signature du contrat ;



- Gérer un panel fournisseurs performants répondant aux spécificités de l'activité du site ;



- Identifier de nouvelles opportunités d'externalisation et des possibilités de gains & économies ;



- Participer aux projets d'investissement du site en collaboration avec les équipes ingénierie, les achats globaux et les fournisseurs ;



- Gérer et optimiser la relation fournisseur et le portefeuille achat en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et du groupe.