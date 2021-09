Envie d'intégrer une structure à taille humaine ? D'avoir comme objectif la satisfaction du client ?

Cette offre est pour vous !

Vous participez à l'organisation et la gestion du rayon en lien direct avec votre responsable et veillez aux résultats. Vous managez et motivez votre équipe.

Profil

Formation et expérience souhaitée : Expérience en gestion d'une équipe sur un rayon ELDPH.

Compétences attendues : Orientation résultat, sens de l'écoute, adaptabilité, management, gestion équipe, dynamisme.

Chez U, nous voulons garantir à nos candidats que chacun peut s'épanouir professionnellement et personnellement. Nous sommes pour un commerce à visage humain, ce dernier étant au cœur de notre promesse d'employeur. Rejoignez-nous !

Chez U, tout commence avec vous.

Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer votre candidature au service des Ressources Humaines à l'adresse mail suivante : hyperu.burnhauptlehaut.recrutement@systeme-u.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2404620