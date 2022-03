Contexte :

La Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin recrute pour son service Action Sociale, 1 Agent Administratif en CDD Surcharge H/F.

L'Unité d'Action Sociale est composée de 6 agents traitant les aides aux partenaires et de 6 agents traitant les aides individuelles d'action sociale aux familles. L'Agent administratif action social est rattaché à la responsable d'unité action sociale.



Finalité de l'emploi :

-Permettre aux gestionnaires d'équipements et services relevant de l'action sociale de la Caf d'accéder aux aides et financements prévus par la réglementation

-Permettre aux allocataires d'accéder aux aides financières inscrites au règlement d'action sociale de la Caf du Haut-Rhin.

Missions/Activités :

-instruction et paiement des aides collectives aux partenaires (collectivités territoriales, associations, entreprises privées) : aides à l'investissement et aides au fonctionnement

-analyse de la cohérence des documents administratifs, financiers et comptables transmis par le partenaire pour le paiement des aides et alerte en cas de dysfonctionnement

-recueil des informations administratives nécessaires à la construction du dossier de financement du partenaire

-paiement des partenaires et suivi administratif de leur dossier,

-préparation de tableaux de suivi, remplissage de tableaux de suivi

-réponses aux partenaires (téléphone et courriels)

-suivi de retour de documents à des partenaires extérieurs

-classement

-numérisation et indexation des pièces d'action sociale dans le système GED



L'exercice de l'emploi nécessite une connaissance de la réglementation liée aux aides financières collectives d'Action Sociale. Ces connaissances peuvent être déjà possédées ou acquises dans la fonction.

Prise de fonction: Mai 2022

Délai de transmission des candidatures: 11/03/2022

