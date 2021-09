Tâches liées à la fonction « accueil »

- Accueil physique

- Accueil téléphonique

- Gestion des appels de la STI du TJ s'agissant des enquêtes sociales rapides dans le cadre des ESR : transmission des informations importantes au PIP de permanence

- Réception et traitement du courrier arrivée

- Enregistrement du courrier arrivée et départ

- Centralisation des courriers à destination de l'extérieur

- Navette de transmission de courrier entre le milieu ouvert , le milieu fermé et le tribunal

- Réception des télécopies et transmission aux destinataires

- Réception de rôles (débat, CAP, audience...) et traitement des rôles d'audience : identification des personnes suivies par le SPIP et transmission au PIP référent pour production d'un rapport d'audience

- Transmission des modifications horaires PSE ou SL ou PE aux services compétents

- Surveillance des mouvements en salle d'attente, dans les bureaux d'entretien (télésurveillance, alarme en cas d'incident)

Tâches liées à la fonction « secrétariat »

Gestion des dossiers des PPSMJ :

- Prise en charge des dossiers et enregistrement de l'affectation sur APPI conformément aux instructions de l'encadrement de l'antenne

- Préparation du dossier papier

- Relation avec le tribunal (greffiers du SAP, audiencement, greffe correctionnel...) et transmission des informations

- Traitement et suivi de la procédure BEX

Secrétariat :

- Traitement du courrier de l'encadrement de l'antenne

- Participation aux réunions de service et rédaction des comptes rendus (soumis à validation à la responsable d'antenne)

- Statistiques mensuelles

- CAP RSP/PS

- Diffusion libérables

Gestion de la régie (mandataire)/Economat :

- Gestion et traitement des demandes de secours et commandes (ticket de bus, tickets service, billet de train pour les PPSMJ...) auprès du régisseur du siège

- Collaboration et transmission d'informations au régisseur du siège (facture, notes d'honoraire, carnet de bord du véhicule de service...)

Fonctionnement de l'antenne :

- Gestion du stock de fournitures (papier, enveloppe, cartouche, fournitures de bureau...) et préparation de commande

Autres

- Intervention exceptionnelle en milieu fermé (en cas d'absence, d'intervention ponctuelle ou sur une mission spécifique)

- Accueil et accompagnement de stagiaire et apprenti

- Traitement de la boite structurelle

- Missions ponctuelles liées à la gestion de l'antenne (accueil des prestataires extérieurs, tâches bureautiques, statistiques ) en lien avec les consignes données par l'encadrement du SPIP

