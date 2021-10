Elivie est un acteur majeur de la prestation de santé à domicile. Ce sont 1700 collaborateurs, mobilisés chaque jour pour la qualité et l'efficacité des services délivrés à leurs 135 000 patients à domicile à travers un réseau de 56 agences et une capacité d'intervention 24h/24 et 7j/7.

Infirmiers, diététiciens, techniciens ou pharmaciens, les équipes d'Elivie s'engagent aux côtés des Professionnels de Santé pour garantir à chaque patient une prise en charge optimale et sécurisée de leur traitement à domicile en assistance respiratoire, perfusion, nutrition, insulinothérapie ainsi que pour le traitement des plaies et leur cicatrisation.

Vous souhaitez rejoindre un grand groupe en pleine croissance et vous souhaitez découvrir ou poursuivre dans la prestation de santé à domicile

Nous vous proposons de partager nos valeurs et intégrer une équipe dynamique et motivée.

Elivie recrute un(e) Assistant(e) Planification en CDD, vous serez rattaché(e) à l'agence Illzach (68).

Vous effectuez la gestion et la planification des tournées de nos collaborateurs itinérants au domicile de nos patients.

Vos missions principales :

1) Réception des appels

- Appels sortants

2) Gestion des interventions

- Planifier les tournées de nos salariés itinérants

- Planifie et transmet les interventions non récurrentes (livraison, dépannage, reprise et installation) aux collaborateurs concernés.

- Optimise les secteurs géographiques d'intervention

- Insérer les urgences aux plannings déjà établis

- Programmer les interventions par téléphone avec les patients, en fonction du portefeuille de techniciens et des urgences

- Appliquer et respecter les différents protocoles et coordination avec les contraintes patients.



- Une expérience en planification est un plus.

- Discrétion

- Esprit d'équipe

- Goût du challenge

- Gestion du stress

- La connaissance du logiciel SAP est un plus.

Nos avantages (selon les conditions en vigueur dans l'entreprise) :

- Prime qualité trimestrielle, participation aux bénéfices de l'entreprise

- 35h/semaine en 4,5 jours

- Titres-Restaurant : 60% de prise en charge employeur

- Mutuelle et prévoyance

Grâce au professionnalisme de nos formateurs métiers, vous bénéficierez d'un programme d'intégration et de formation à votre arrivée et tout au long de votre carrière au sein d'Elivie.

Dans le cadre de notre politique Diversité, toutes nos offres de poste sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Retrouvez notre politique de confidentialité sur : https://www.elivie.fr/politique-de-confidentialite/

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4196205