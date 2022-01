Accueillir le public de la Poste au sein des bureaux concernés

Faciliter les relations du public avec les administrations en respectant l'autonomie de droit des personnes

Accompagner les personnes dans leurs démarches

Savoir utiliser les produits et services de la Poste

Se tenir informé de l'évolution des dispositifs publics courants

Assurer la production et l'analyse de tableaux de bord de gestion de l'activité

Etre garant de qualité de l'activité et en assurer l'évaluation qualitative et quantitative

