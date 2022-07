Vous réaliserez des opérations de propreté, de nettoyage et d'entretien des surfaces dans une école et un périscolaire situés à Osenbach, à raison de 13h30 par semaine. Vous travaillez le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Vous faites preuve de rigueur dans l'application des règles d'hygiène et de propreté et avez le sens du service. Une première expérience est la bienvenue, mais pas indispensable. Vous êtes mobile sur le secteur.

La prise de fonction est souhaitée à compter du 1er septembre 2022.

