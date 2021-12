Vos Missions :

Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail.

Nettoyer les vitres, les sols et les espaces extérieurs privatifs (nettoyeur à haute pression, lustreuse multidirectionnelle, nettoyeur vapeur, mono brosse, cireuse, balayeuse autoportée, shampouineuse, auto laveuse).

Dépoussiérer le mobilier, aérer les locaux et les dépolluer.

Vider les poubelles.

Entretenir des surfaces particulières (marbre, bois, plastique) avec des produits d'entretien et un savoir-faire adaptés.

Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité.

Compétences :

Appliquer les règles en matière d'hygiène et de sécurité.

Gérer les stocks et les conditions de stockage des différents produits d'entretien.

Grande flexibilité horaire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125KMMQ