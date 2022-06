Description du poste :

Vous êtes en charge du nettoyage d'une entreprise de production dans l'agro-alimentaire.

Vous devez :

Nettoyer et désinfecter des différentes zones et salles de production..

Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.

Utiliser un laveur haute pression et du matériel adapté.

Travail de nuit de 19h à 02h00 en semaine et le week-end 14h-21h (2 jours de repos par semaine)

Description du profil :

Vous êtes consciencieux et avez le sens du détail. Vous savez utiliser les machines de nettoyage et respecter les délais impartis.

Attention, travail dans le froid (températures négatives) !

Mission longue durée.

Prise de poste : le plus tôt possible.

Salaire : 10.85 + majorations de nuit.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4773937