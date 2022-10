Derichebourg Propreté recrute plusieurs agents d'entretien sur Ensisheim, Guebwiller, Soultz, Pulversheim et alentours.

Uniquement du temps partiel.

Horaires et quotités horaires adaptables selon profil.

Au sein d'un ou de plusieurs collèges, vous contribuez à maintenir en état de propreté les espaces, les parties communes, les infrastructures, pour lesquels vous êtes missionné(e), en respectant les règles qualité hygiène sécurité et environnement (QHSE) et les exigences clients.

Vous vérifiez la conformité de votre travail et le corrigez si besoin.

- Assurer la préparation et le rangement du matériel

- Assurer l'entretien des locaux

- plonge ( nettoyage de la vaisselles de cantine)

Les postes sont à pourvoir de suite.

