REGIO NETTOYAGE est une entreprise très dynamique sur le bassin de Colmar et Mulhouse. Engagée dans des valeurs respectueuses de l'environnement , nous nous démarquons grâce à des prestations de grandes qualités.

Afin de renforcer notre équipe d'agent de nettoyage sur le secteur de COLMAR nous recherchons 4 agents d'entretien qualifiés. Vous réaliserez des opérations de propreté, de nettoyage et d'entretiens des surfaces chez un de nos clients, selon la réglementation d'hygiène et de sécurité.

Horaire à temps partiel, 5j/sem après 17h00 ou plus selon mobilité agent. Une expérience professionnelle dans des fonctions similaires est demandée. Vous êtes autonome pour assurer le nettoyage des locaux , utiliser du matériel et des équipements techniques liés à l'activité d'entretien.

Respectueux(se) de la hiérarchie, des échéances, organisé(e), ponctuel(le), vous savez appliquer des procédures. Possibilités d'évolution.

HANDIBIENVEILLANCE

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/117SSNY