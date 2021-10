Contrat en Intérim avec plusieurs créneaux disponibles..

1 mois d'expérience minimum requis pour le poste.

À propos de la mission

Recherche pour son client basé à Niederhergheim (68127) un(e) agent d'entretien h/f

Descriptif

Nous recherchons un(e) Nettoyeur Industriel f/h sur plateforme logistique.

Vous effectuez des opérations de nettoyage des locaux extérieurs et intérieurs dans le respect des procédures et des exigences en matière de sécurité de la production, des salariés et du respect de l'environnement. Port de charge à prévoir.Il est possible d'effectuer des heures supplémentaires. Longue mission

Pré-requis

* Vous possédez une expérience dans le domaine du nettoyage et de l'entretien en environnement industriel, idéalement en agroalimentaire. Vous êtes dynamique et tenace. Poste à pourvoir rapidement.

* Expériences : 1 mois d'expérience minimum

Expériences similaires acceptées

* Agent de Nettoyage Industriel (h/f)

* Agent d'Entretien (h/f)

* Agent Nettoyage Industriel (h/f)

* Chef d'Équipe Nettoyage de Façade (h/f)

* Agent de Nettoyage Train (h/f)

* Agent de Nettoyage Sanitaire (h/f)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2772414