Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la structure d'accueil, vous serez chargé(e) de l'entretien des surfaces et locaux des structures d'accueil petite enfance /enfance en respectant les protocoles d'entretien en vigueur.

Vous serez amené(e) à participer à l'organisation de la réception des repas, au service et à leur distribution. Vous serez en charge de l'entretien des locaux et du matériel de restauration.

Vous pouvez être amené(e) à participer à l'accompagnement des publics accueillis et au déroulement de moments conviviaux (sorties, regroupements, ).

Profil

Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux (catégorie C)

Une organisation méthodique du travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites est indispensable

