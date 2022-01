Vous assurez la désinfection et le nettoyage des différents locaux .

Le lundi et jeudi 7H à 8H30, le mardi et vendredi de 7H à 9H15 pour une pharmacie , puis en complément à Blodelsheim le nettoyage de 2 bureaux le vendredi de 9H30 à 13H et enfin de 16H à 17H30 le nettoyage d'un cabinet de kinésithérapeute à Neuf Brisach.

(libre le mercredi)

