Missions

Vos principales missions seront les suivantes :

- Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant le planning de travail

- Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition

- Respecter les protocoles, règles d'hygiène et de sécurité

- Effectuer du transport d'usager

- Faire les biberons

- Intervenir dans le cadre d'une équipe pluri-professionnelle en respectant le projet d'établissement

- Participer au dispositif institutionnel



Spécificité du poste

Les spécificités suivantes sont à prendre en compte pour le poste :

- Actions dans et hors de l'établissement

- Conduite de véhicule 9 places avec transport d'enfants

Profil recherché

De formation niveau IV, vous disposez d'une première expérience réussie dans le domaine socio-éducatif qui vous a permis d'acquérir des connaissances pratiques. Vous avez des connaissances techniques qui vous permettent de respecter des protocoles.

Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité de travail en équipe. Reconnu(e) pour votre discrétion, vous appréciez le travail en équipe. Organisation, implication et discrétion sont autant de qualité qui vous permettront de tisser des relations professionnelles avec les usagers et l'équipe. Amplitude horaire du lundi au vendredi de 6H30 à 18H30 et le samedi jusqu'à 13H30

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128YDCP