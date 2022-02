Au sein de l'aéroport de Mulhouse Bâle dans le local commercial de l'agence, vos missions sont :

- Accueil et renseignement des clients

- Gestion administrative des contrats de location et réservation

- présentation/contrôle et remise des clés du véhicule.

Idéalement vous maitrisez l'utilisation du logiciel ITAC mais l'entreprise peut vous Adapter/former.

Vous serez amené(e) à déplacer les véhicules.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128BNBD