Description du poste :

Rattaché(e) au Chef de site, chez notre client de l'industrie automobile, vous le suppléez dans ses fonctions d'encadrement du personnel et réalisez des opérations de sécurisation sur site.

Dans le cadre des opérations de contrôle qualité, vous intervenez sur la partie sécurisation et réalisez au quotidien des opérations de tri, de contrôle et retouches pièces. Vous informez votre responsable de l'état des prestations et êtes force de proposition sur les différentes non-conformités détectées non indiquées sur la gamme.

Vos compétences et votre savoir-faire en retouches mécaniques seront des atouts majeurs à ce poste.

Description du profil :

Compétences requises

De formation type BEP / BAC Pro en mécanique, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en milieu industriel. Vous disposez de bonnes connaissances en mécanique.

Votre rigueur, votre réactivité et vos qualités d'adaptation vous permettront de réussir à ce poste.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1366015