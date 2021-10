Au sein d'une entreprise industrielle, vos missions seront :

- Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou des produits

- Identifier les opérations de montage, assemblage, retouche Cr ? Indicateurs de suivi d'activité

- Vérifier et remplacer des outils, des outillages sur des équipements de production

- Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes, gabarits, structures, ...)

- Surveiller l'assemblage de pièces



Titulaire d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une première expérience dans l'industrie.

Votre rigueur, votre sérieux et votre autonomie seront des atouts indispensable pour ce poste.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3360469