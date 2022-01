Rattaché au responsable de production, vous serez en charge de réaliser le laquage par thermopoudrage de nos éléments disposés sur les balancelles de la ligne automatique. Vous serez amené à réaliser le poudrage manuel des zones difficiles d'accès. Vous utiliserez les programmes adéquats et générez le rangement des poudres. Vous réaliserez le nettoyage régulier des cabines de laquage, et assurerez la maintenance premier niveau. Vous participerez activement au respect des critères de qualité. Port de charges lourdes

Description du profil :

Votre motivation et votre esprit d'équipe seront des éléments déterminants Il est nécessaire d'avoir un rythme de travail soutenu pour pouvoir suivre la cadence d'une chaîne de travail. Vous êtes disponibles dès maintenant et sur du long terme ? N'attendez plus et postulez dès maintenant !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7753103