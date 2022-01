Les missions consistent en quoi ?

Préparation et habillage de sous équipementsMontage et assemblage des différents éléments du véhicule Tout ça dans une ambiance garantie ! Ta motivation et ton esprit d'équipe seront déterminants

Tu seras formé tout au long de ta mission

Tu es dispo immédiatement et pour une longue mission ?

Tu as la possibilité de te rendre à Sausheim (et même si tu n'es pas véhiculé, un bus est à ta dispo ) ?

Travailler en équipe te motive plus que travailler tout seul ?

Te lever tôt, te coucher tard et même travailler le Samedi ne te fait pas peur (Eh oui du travail en 2*8) ?

Alors qu'est ce qui t'arrête pour postuler sur cette offre, Viens relever le défi !

ET Le petit truc en plus : LES PRIMES

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8152968