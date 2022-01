Votre missionASSISTANCE AU BOBINEUR

- Aide le bobineur lors des opérations de réglages, de réalisation de raccords et d'embarquement

- Assure la surveillance de la machine pendant l'absence du bobineur

MANUTENTION

- Coupe et approvisionne la machine en mandrins selon la commande en cours ou à venir

- Equipe la broche de bobinage en mandrins

- Pèse la bobine et vérifie la tare de la bascule

- Prélève un échantillon pendant l'absence du bobineur

- Extrait la broche des bobines filles

- Colle les spires et évacue les bobines

- Appose les étiquettes d'identification

- Effectue le chargement des bobines mères et le déchargement des tambours

- Evacue les déchets et assure le maintien en ordre des alentours de la bobineuse

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Lors des arrêts machine, participe aux opérations de lavage et d'entretien

MOTIVATION

- Participe à établir dans l'équipe un environnement propice à la confiance, à la communication ouverte, à la créativité et au travail d'équipe.

- Prépare ses entretiens de performances annuels en suivant le processus adapté.

Votre profilPour mener à bien cette mission, une première expérience en milieu industrielle d'au moins 1 an est demandée.Vous devez également être titulaire de l'habilitation pont roulant (CAUSPR).

Concrètement

- Poste en régime 5x8 irrégulier

- Mission longue (15 mois)

