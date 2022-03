AGENT DE FABRICATION (H/F) Votre mission : - Surveillance des installations de production - Chargement et déchargement de produits chimiques - Installation et fixation de matériaux sur site.

Votre profil

- BAC à BAC type CAIC ou BTS Pilotage de procédés / BTS Chimie / DUT Génie chimique OBLIGATOIRE.- Capacité à travailler en équipe dans le respect des procédures en matière de sécurité.- Sérieux(se) et motivé(e) Rythme 5X8

Votre profil correspond à toutes ces attentes ? Alors, n'hésitez plus, postulez en ligne !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0170173