Nous recherchons pour un de nos clients, spécialisé dans le secteur de fabrication de matériels électroniques, un(e) agent de production (H/F) pour une mission intérim de 2 mois minimum, dès que possible.

Vous aurez en charge les tâches suivantes :-Travaux de montage sur petites pièces électroniques-Assemblage et soudure-Tester la mise en route.

Vous justifiez d'une expérience d'un an minimum sur un poste similaire.Les horaires de travail : 35h semaine, du lundi au jeudi 7H-12H et 13H-15H30 et le vendredi 7H-12H.Un restaurant d'entreprise est à votre disposition.Rémunération : Salaire 10.57 euros de l'heure + 13ème mois.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128TPFC