Le talent recherché : un agent de propreté H/F.

Votre mission consiste à assurer le nettoyage et l'entretien des locaux professionnels ou privés.

(e) afin de vous rendre sur les différents chantiers du client qui se situent dans le sundgau et 3 Frontières.

Vous veillez à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition.

Et les avantages?

- Une équipe toujours à l'écoute

- IFM (10%) et CP (10%)

- Un CE attractif

- Aide au logement et location de !

- Une rémunération selon profils

Et bien d'autres...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3707561