A Chemins d'Espérance, notre accompagnement de la personne âgée se fonde sur les liens humains entre les résidents, leurs familles et les professionnels.

L'esprit collectif, la participation de chacun et le travail en équipe nous aident à assurer un accompagnement digne et respectueux. L'optimisme, la confiance et le développement des compétences sont au cœur de notre politique RH.

Chemins d'Espérance est une association à dimension nationale qui gère 23 établissements avec plus de 1 200 professionnels qui accueillent et accompagnent 2 000 personnes âgées et leurs familles.

Chaque maison a sa propre histoire et toutes se rejoignent autour des mêmes valeurs : l'accueil, l'espérance, la solidarité et le partage.

A l'EHPAD Notre Dame des Apôtres, à Colmar (68),

Les 52 résidents de l'EHPAD, sont originaires du quartier, de la ville de Colmar ou de la périphérie très proche. Les professionnels de Notre Dame des Apôtres sont attachés aux moments de complicité qu'ils peuvent partager avec les résidents. La résidence Notre Dame des Apôtres offre un cadre de vie familial. Les salariés connaissent tous les résidents, toutes les familles et l'histoire personnelle de chacun.

L'établissement s'attache à proposer un cadre de vie qui intègre tous les résidents quelles que soient leurs pathologies. La situation géographique est idéale. L'EHPAD est situé à proximité du centre-ville de Colmar, dans un quartier résidentiel paisible et agréable. L'établissement rénové en 2009 et entièrement climatisé en 2019 offre une architecture agréable, adapté à l'accueil de personnes âgées dépendantes. La prise d'initiatives est encouragée pour améliorer l'accompagnement des résidents et la qualité de vie au travail.

En tant qu'Agent de service hôtelier (logistique), vous incarnerez dans votre métier et dans vos actes quotidiens, les principes d'accompagnement de Chemins d'Espérance :

- entretenir une chambre qui devient le « chez soi » de chaque résident,

- adapter l'organisation de votre travail au rythme de vie des résidents,

- apporter votre regard pour personnaliser, en équipe, l'accompagnement des plus désorientés,

- maintenir la maison pour qu'elle soit un lieu de rencontres familiales,

- se rendre disponible pour accueillir la parole du résident,

- participer aux animations et à la vie sociale de la maison,

- être présent jusqu'à la fin de vie.

Connaissances des normes HACCP et des protocoles d'hygiène

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125HNGY