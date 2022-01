Situé dans un cadre de verdure à quelques minutes à pied du centre-ville, l'EHPAD Bethesda à Mulhouse offre un hébergement de 85 lits. Engagé dans une approche non médicamenteuse des troubles du comportement, l'établissement dispose d'un PASA (Pôle d'Activité et de Soins Adaptés) de 14 places. Établissement à taille humaine, l'équipe hôtelière se compose de 10 agents encadrés par une gouvernante.

L'agent des services hôteliers est amené à occuper différents postes selon un planning établi :

- Entretien des chambres et des parties communes

- Service des repas midi et soir

- Entretien du linge

- Plonge

Qualités et compétences :

- Vous avez un esprit d'équipe et d'initiative

- Vous travaillez en tout autonomie

- Vous êtes discret(e) et respectez l'intimité des résidents

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126RQDJ