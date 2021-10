Au sein d'un club aéronautique, vous travaillez essentiellement le vendredi-samedi et dimanche. Vos principales missions seront de réaliser des tâches de secrétariat, d'accueil des pilotes et des membres du club, (en complément de l'entretien des bureaux, rangement) Vous contribuez à assurer la bonne tenue de l'intérieur des avions mis à disposition des membres. Doté(e) d'un bon relationnel, vous aimez le contact client et êtes à l'aise au téléphone. Vous vous intéressez au secteur de l'aéronautique.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122HSKG