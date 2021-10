Société leader en France avec plus de 230 collaborateurs et collaboratrices, nous sommes spécialisés dans la gestion d'aires d'accueil des voyageurs.

Nous recherchons pour notre site de Mulhouse un/une agente(e) d'accueil et d'entretien

Sous la responsabilité du responsable d'exploitation, l'agent accueil et d'entretien veille au bon fonctionnement des aires accueil des gens du voyage où il est affecté. Il est le premier interlocuteur des gens du voyage et assure avec l'ensemble des agents un service d'astreinte.

Les missions :

Une gestion locative : Gestion des formalités à l'entrée et à la sortie des voyageurs (accueil, signature des documents administratifs, caution, réalisation d'état des lieux d'entrée et de sortie, remise du règlement intérieur). Réaliser l'encaissement des redevances auprès des voyageurs et établissement des factures. Réalisation des relevés des compteurs de consommation. Etablir un reporting sur l'activité de l'aire d'accueil (mouvements, problèmes techniques )

Nettoyage : Assurer le maintien en bon état de propreté de l'aire et de ses abords. Nettoyage des parties communes, évacuation des encombrants

Gestion d'entretien des locaux et petite maintenance Entretien des parties communes des aires d'accueil (bâtiment d'accueil, voiries, caniveaux, édicules sanitaires, espaces verts, gestion, opérations préventives de nettoyage des réseaux d'eau EU et EP équipements à haute pression, travaux de petite maintenance.

Doté d'un bon sens de l'écoute et de l'initiative, nous recherchons une personne organisée et motivée, aimant travailler à l'extérieur.

Nombre d'heures : 24 par semaine

Date limite de candidature : 15/11/2021

Date de début prévue : 02/11/2021

Type d'emploi : Temps partiel, CDI

Salaire : Jusqu'à 1 090,00€ par mois

Horaires :

* Travail de Nuit

Permis/certificat:

* Permis B (Exigé)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4045713