Profil recherché

- Votre envie de travailler et votre sérieux seront vos principaux atouts pour accéder à ce poste.

- Le permis B est indispensable pour conduire votre camionnette et effectuer vos livraisons.

- Vous possédez un excellent savoir-être et êtes doté(e) d'un très bon relationnel. En effet, vous êtes ambassadeur de l'entreprise et représentez l'image de celle-ci.

- Enfin, vous êtes désireux de vous insérer durablement dans une entreprise et d'y évoluer en toute autonomie.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-o4yykdzi0y.html