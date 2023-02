Votre principale mission consiste à assurer l'approvisionnement des distributeurs de boissons et en-cas, au sein des clients de l'entreprise. Vous assurez vos tournées de livraison en parfaite autonomie. Vous effectuez également le nettoyage des machines ainsi que le réglage de petits dysfonctionnements. Le poste est à pourvoir dès que possible en CDD 6 mois renouvelable ou bien en CDI immédiatement. Une période de formation de 3 à 4 semaines est dispensée au démarrage. Les horaires sont du matin: Amplitude entre 06h00-14h00. (38h/semaine) Rémunération: SMIC + Prime de présence + Prime d'Objectifs.

Profil recherché

- Votre envie de travailler et votre sérieux seront vos principaux atouts pour accéder à ce poste.

- Le permis B est indispensable pour conduire votre camionnette et effectuer vos livraisons.

- Vous possédez un excellent savoir-être et êtes doté(e) d'un très bon relationnel. En effet, vous êtes ambassadeur de l'entreprise et représentez l'image de celle-ci.

- Enfin, vous êtes désireux de vous insérer durablement dans une entreprise et d'y évoluer en toute autonomie.

