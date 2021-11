Vous serez en charge de la surveillance et la maintenance des sites de traitement des eaux usées de la collectivité , de la vérification du bon déroulement du traitement des eaux, de l'ajustement des traitements , du contrôle des paramètres de réglage , ainsi que de l'entretien préventif et quotidiens des stations.

Vous justifiez idéalement d'un niveau Bac professionnel dans le domaine de l'eau et/ou électrotechnique et avez déjà une première expérience professionnelle dans le domaine.

Vous avez la connaissance du fonctionnement des différents types de stations d'assainissement.

Vous avez une capacité d'analyse et êtes proactif(ve).

Vous êtes autonome, organise(é) et appréciez le travail en équipe.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123YQBV