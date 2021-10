Agent d'entretien et de maintenance polyvalent (H/F), pour une mission de 2 mois à pourvoir rapidement.

Vous aurez en charge les tâches suivantes :-Gestion de la maintenance des locaux et des espaces à usage collectif ( Ecole privée sur Mulhouse) )- Entretien des espaces verts et des extérieurs- Diagnostiquer et réparer des petites pannes sur des installations électriques et sanitaires - Changer ou réparer les vitres, poignées, rails, ... des fenêtres et des portes- Préparer les supports (mur, boiserie, volets, sols ) et appliquer les couches de peinture intermédiaires et de finitions- Repérer les besoins en approvisionnement, passer les commandes et gérer l'état des stocks des consommables.

Vous possédez de bonnes connaissances dans le domaine des métiers du bâtiment (électricité, menuiserie, plomberie, petites réparations, espaces verts )

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122NPVM