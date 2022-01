Sous le contrôle du responsable des services techniques, le service réalise l'ensemble des opérations relevant de la compétence de la CCS en matière de maintenance, entretien, réparation des bâtiments, des locaux, de la voirie et espaces verts. Gestion du matériel et de l'outillage.

Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune.

* Gérer le matériel, l'outillage, le stock...

* Assurer des opérations d'entretien et de maintenance au niveau des équipements, du bâtiment, de la mécanique, des aires de jeux, de la voirie,

* Entretien des espaces verts

* Réaliser des opérations de manutention.

* Mettre en place de la logistique pour les fêtes et manifestations.

* Rendre compte de l'avancement des taches à son chef de service.

* Respecter les règles de sécurité

* Effectuer : l'entretien courant, les réparations, les travaux neuf ou de rénovation des bâtiments, entretien des espaces verts (Tonte débroussaillage, taille arbustes réalisation et gestion arrosage..), entretien de la voirie (nettoyage, bouchage trous, pose de signalisation, action de déneigement...)

* Mettre en place la signalétique en cas d'intervention d'urgence

* Mettre en place le matériel pour les fêtes et cérémonie.

* Utilisation et maintenance courante de l'outillage.

* Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits pour effectuer ses missions.

* Respecter les règles de sécurité liées, aux ERP, à la manipulation de produits dangereux, à l'utilisation de l'outillage et des machines.

* Détecter les dysfonctionnements des équipements et évaluer les risques.

* Effectuer toutes autres tâches en lien avec ces missions.

Les " savoir-faire " :

* Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels

* Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment, un équipement, la voirie, un espace vert.

* Travaux d'entretien courant des bâtiments, de la voirie, des espaces verts.

* Lire un plan et interpréter les représentations techniques.

* Effectuer sommairement un relevé de plan, un croquis coté, un devis descriptif et/ou quantitatif.

* Conduire un véhicule.

Les " savoir-être " :

- Savoir remonter les informations et rendre compte auprès de sa hiérarchie.

- Qualités relationnelles et d'écoute (écoute, esprit d'équipe)

- Capacités d'analyse et de synthèse - force de proposition

- Rigueur et organisation

- Esprit d'initiative et de décision

- Autonomie

- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve

- Sens du service public

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126ZFMM