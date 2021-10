Description du poste :

Nous recherchons pour un démarrage au plus vite 1 agent de Maintenance H/F.

Vos missions :

Vous assurez la surveillance, l'exploitation et la maintenance de la station d'épuration.

Vous effectuez l'entretien courant et le nettoyage de la station d'épuration.

Vous analysez et résolvez les anomalies/dérives de fonctionnement sur une usine de traitement des

eaux usées.

Vous assurez la maintenance de 1er niveau, le diagnostic des dysfonctionnements et le dépannage

des équipements.

Vous assurez la gestion de crise liée aux dysfonctionnements accidentels de la station d'épuration.

Poste de journée durant la période d'intégration et formation puis ensuite équipe 5*8.

Description du profil :

Bac Pro à Bac +2 en maintenance avec notions d'électricité et habilitation électrique à jour.

