Description du poste :

OFFRE D'EMPLOI

Pour notre client basé secteur proche de Colmar, nous recherchons un Employé de Maintenance (H/F)

Vos missions :

- Maintenance de machines industrielles

Vous maitrisez la lecture de plans mécanique, schémas électrique et pneumatique

Vous êtes en mesure de diagnostiquer une panne électrique, mécanique et pneumatique

Vous avez les habilitations BR, BC, B1V

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique

Vous savez utiliser la documentation technique

Vous êtes en mesure de proposer des améliorations

Vous savez travailler en équipe mais aussi en toute autonomie

Vous avez un bon relationnel et le sens de l'organisation

Vous savez faire face aux difficultés et les surmonter

Vous savez vous rendre disponible (occasionnel débordement d'horaire, interventions certains samedi...)

Ce poste est fait pour vous n'hésitez plus ! envoyez votre CV à c.cantineau[a]actua.fr

Description du profil :

De formation BAC PRO en Maintenance et vous justifiez d'une expérience minimum de 5 ans

Permis B demandé

Horaires de journée, base 35 H

Avantages : salaire + indemnités kilométrique + tickets restaurant

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4776361