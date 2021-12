Vous contribuez à maintenir en état de propreté les espaces, les parties communes, les infrastructures et/ou les surfaces vitrées, pour lesquels vous êtes missionné(e), en respectant les règles qualité hygiène sécurité et environnement (QHSE) et les exigences clients. Vous vérifiez la conformité de votre travail et le corrigez si besoin.

- Assurer la préparation et le rangement du matériel

- Assurer l'entretien de l'espace défini

- En fonction de son poste, assurer l évacuation des déchets, la manutention du matériel (plateforme individuelle, échafaudage, containers,) et d'équipements (démontage, transport,...), l utilisation de machines mécanisées (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateur, machine à injection extraction,..)

Expérience souhaitée dans un poste similaire de 3 mois

Le poste est à pourvoir de suite.

