Intégré(e) au sein d'une équipe de production, vous êtes chargé(e) de participer aux opérations de montage, test pression, d'assemblage et de finissage puis un test à -50C° des instruments de mesure ainsi qu'aux opérations d'étalonnage et de finissage des instruments de mesure.

Ce poste demande des compétences en mécanique et en électricité ainsi que de bonnes connaissances mathématiques (conversion).

Vous êtes en possession d'un CAP ou Bac Pro en électrotechnique ou en mécanique, en 5S, TPM. Vous possédez une première expérience sur un poste similaire dans le milieu industriel avec du travail en 2x8. Unn bon état d'esprit est nécessaire pour intégrer le groupe de travail.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126CJNL