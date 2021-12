Recherche: AGENT DE FABRICATION (H/F)

Vos mission :

*Au sein du service production et sous la responsabilité de l'agent de maitrise de quart, vous assurerez

la conduite d'installations chimiques dans le respect des normes qualité, sécurité et environnement.

*Vous serez intégré au sein de l'atelier de fabrication de TiCl4 et H2SO4, produits corrosifs et toxiques

sur un site classé SEVESO II.

*Dans ce cadre, vous devrez faire preuve de rigueur et respecter les règles définies tout en apportant

vos qualités d'adaptation et d'autonomie pour poursuivre l'amélioration continue et le développement

de cet atelier.

*Vous jouerez un rôle moteur dans l'équipe en développant l'expertise technique et en contribuant

également à l'amélioration du fonctionnement des installations.

Activités majeures :

1) Assurer au quotidien, la conduite des installations du secteur GZ en marche normale et

dégradée, dans le respect des objectifs assignés

* Conduire depuis la salle de contrôle et par la présen...

