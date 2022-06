Tu recherches une entreprise qui partage tes valeurs ? Tu es au bon endroit !

Tes missions ?

- Participer à la continuite du flux du verre nécessaire à la production

- Avoir une vigilance accrue sur la qualité du verre a^près traitement

- Savoir préparer les échantillons de test

- Participation éventuelle à la production des mesures fixes

- Assurer la passation des informations et consignes entre équipe

- Ranger et nettoyer son poste de travail

- Contribuer au maintien de l'outil et de l'environnement de production dans un état irreprochable

- Possibilité d'être détaché en support dans un service annexe, interne ou externe à GTA

- Conditionnement, étiquetage des paquets produits

- Déroulement du travail dans le respect des consignes de sécurités

- Inspection visuelle de la qualité du verre, avant et après traitement

- Respecter les plans et gabaries de chargement des produits finis

- Renseigner le système de comptabilisation de la production réalisée

- Reporter les informations importantes à sa hierarchie

- Travailler en harmonie avec l'ensemble des équipes du service

Les horaires de travail : équipes postées tournantes en 3 x 8 : de 5h00 à 13h / de 13h00 à 21h00 du lundi ai vendredi / de 21h à 5h (du lundi soir au samedi matin)

Tu possèdes au moins 2/3 ans d'expérience dans un poste similaire ? Tu es au bon endroit !

Le de pontier est indispensable !

Tu es intéréssé(e) par ce poste ? Tu es au bon endroit !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5146905#