Vous serez en charge du démontage et remontage des pièces usuelles des cartouches à recycler,

- Manipulation et soufflage des pièces,

- Vissage, clipsage, collage des vis,

- Déplacement des chariots à roulettes,

- Contrôle qualité,

- Manutention de charges légères et nettoyage régulier du poste de travail

Vous acceptez tous types d'horaires = journée OU 2*8 (il faut être disponible sur les 2 horaires obligatoirement)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/122NRLC