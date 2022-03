L'employeur est une Entreprise Adaptée située à Colmar. Le poste est réservé à une personne ayant une RQTH en cours de validité. Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, il/elle Contrôlera la liste des pièces. Fera l'assemblage d'éléments mécanique. Réalisera un montage mécanique complexe à l'aide du mode opératoire et plan. Respectera la méthodologie de l'assemblage des produits (Serrage au couple, raccordement des flexibles et raccords ). Réalisera un montage/assemblage manuel de précision en suivant scrupuleusement les modes opératoires mis à disposition. Respectera le 5 S à son poste de travail et dans l'atelier. Il ou elle devra posséder une connaissance en mécanique générale. Il ou elle sera assidu au travail, responsable de son montage et de la qualité de son travail. Une attention forte sera apportée à la qualité et à la conformité du rendu de production. Il ou elle s'engagera à travailler en équipe avec bienveillance.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130RZNB