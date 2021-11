- Secteur: France & Allemagne

Industrie / Technique, Btp, Transport-Logistique, Tertiaire, Santé.

Membre du réseau national RéséO ( 200 Agences d'Emploi)

Production de cartons et emballages sur lignes de production automatisées

Manutentions diverses selon consignes et procédures.

Equipes 3*8 Matin Nuit Après-midi



Production de cartons et emballages sur lignes de production automatisées

Manutentions diverses selon consignes et procédures.

Equipes 3*8 Matin Nuit Après-midi

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4820011