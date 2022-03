Leader dans nos spécialités, le Groupe Poulaillon est une entreprise familiale en fort développement disposant de plusieurs sites de production et de 55 points de vente dans le nord-est de la France. Fort de ses 45 ans d'expérience et de ses 900 collaborateurs, le Groupe Poulaillon propose un panel de métiers autour de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur et des eaux minérales. Doté d'une forte culture d'entreprise, le groupe Poulaillon offre de grandes possibilités d'évolutions vers des postes très variés.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des

Opérateurs de production polyvalent (H/F)

Vous participez à la production des gammes sur notre site de Wittelsheim.

À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Alimentation de la ligne de production,

- Emballage et étiquetage des produits,

- Gestion des cuissons,

- Suivi des documents de traçabilité,

- Port de charges.

Vous justifiez idéalement d'une expérience en industrie.

Vous travaillez dans un environnement froid (entre 5°C et 8°C).

Les postes sont à pourvoir sur des horaires variables en fonction du service de rattachement (matin, après-midi, 2*8...). Vous pouvez être amené/e à travailler le week-end.

Postes basés à Wittelsheim.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130HLSK