Nous recrutons pour notre partenaire, un Agent de maintenance infrastructures H/F

Rattaché au service maintenance, vos missions seront les suivantes :

- Participer à l'ensemble des travaux d'entretien des bâtiments et installations tels que le nettoyage

- Réparation de carrelage, serrurerie et plomberie

- Travaux électriques (tirage de câbles, installation de prises électriques)

- Gestion des véhicules de la société et changement des pneumatiques

- Respecter les procédures et les règles de sécurité

Horaires de journée : 08h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Rémunération : entre 11.07 et 12.50€/h + 13ème mois + Indemnité de déplacement selon zone

Le poste est à pourvoir de suite pour une mission en intérim.